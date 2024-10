Nächtlicher Crash in Villach: Vier Jugendliche nach Autoüberschlag verletzt

Am 25. Oktober 2024 fuhr ein 17-jähriger Villacher gegen 23.15 Uhr mit dem Auto auf der Infineon-Straße in Fahrtrichtung Bruno-Kreisky-Straße in Villach. In seinem Wagen fuhren noch drei weitere junge Männer im Alter von 16, 18 und 20 Jahren mit. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. „Aufgrund des Lagebildes bei der Notrufabfrage rückten auch das Rote Kreuz mit Notarzt sowie die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus“, erklärte Einsatzleiter Harald Geissler von der Hauptfeuerwache Villach.

Feuerwehr rettete 18-Jährigen nach Unfall aus dem Auto

Der 16- und der 20-Jährige konnten sich selbst aus dem stark beschädigten Auto befreien. Der 17-jährige Lenker wurde von den ersteintreffenden Polizisten befreit. Der 18-Jährige musste von der Feuerwehr Villach und Freiwilligen Feuerwehr Perau Perau aus dem Auto befreit werden. Dabei wurde der Jugendliche von der Feuerwehr „mithilfe eines Spineboards über die Kofferraumklappe gerettet und an den Rettungsdienst übergeben“, so Geissler. Alle vier Männer wurden verletzt und nach medizinischer Erstversorgung mit mehreren Krankenwägen ins LKH Villach eingeliefert. Der 17-jährige Lenker war nicht alkoholisiert. Die Straße war für die Dauer einer Stunde vollständig gesperrt, die Bergung des Unfallfahrzeugs erfolgte durch ein privates Abschleppunternehmen.