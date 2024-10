Polizistentrick in Villach: 95-Jährige verliert Zehntausende Euro

Am Nachmittag des 25. Oktober wurde eine 95-jährige Villacherin von einem Unbekannten angerufen. Dieser gab sich als Polizist aus und teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und in Untersuchungshaft genommen wurde. Durch die sofortige Bezahlung einer Kaution könne ihre Tochter allerdings sofort freigelassen werden. Vom Anrufer wurde ein mittlerer fünfstelliger Betrag gefordert. Gemeinsam mit einer Bekannten fuhr die Dame zu ihrer Bank und behob mehrere Zehntausend Euro. Kurze Zeit später übergab sie das Geld und Goldschmuck in der Villacher Ossiacher Zeile an einen Boten. Während der gesamten Zeit wurde der Dame gesagt, sie dürfe nicht auflegen, weil das Telefongespräch für das vorgegaukelte Gerichtsverfahren aufgezeichnet werden müsse. Weitere Ermittlungen werden durch vom Kriminalreferat des SPK Villach geführt.