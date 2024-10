45-Jähriger nach Unfall verletzt: Auto überschlug sich mehrfach

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 07:17 / ©FF Voitsberg

Am 26. Oktober 2024 fuhr ein 45-jähriger Vorarlberger gegen 2 Uhr Früh mit dem Auto auf der A10 Tauernautobahn von Salzburg in Richtung Villach. Auf Höhe der Gemeinde Töplitsch, Bezirk Villach-Land, kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Böschung mit einem Kanalschacht. Dabei überschlug sich der PKW mehrmals und schlitterte rund 200 Meter die Böschung entlang. Der Lenker konnte sich selbständig durch die gebrochene Windschutzscheibe aus dem Auto befreien und musste nach medizinischer Erstversorgung ins LKH Villach eingeliefert werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.