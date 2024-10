Sekundenschlaf: 17-Jährige und 40-Jähriger verletzt

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 07:21 / ©5 Minuten

„Gegen 22 Uhr lenkte ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Murau seinen Pkw auf der Murtal Straße (B96) aus Richtung Murau kommend in Richtung Tamsweg. Bei Straßenkilometer 42,2 dürfte er aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte so mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Murau“, heißt es seitens der Polizei. Beide Fahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst ins LKH Stolzalpe gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.