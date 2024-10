Nationalfeiertag: Darauf sind die Österreicher besonders stolz

Wie definieren die Österreicher ihren Nationalstolz? Eine aktuelle Studie untersucht die Veränderungen in der Wahrnehmung von Identität und Zuwanderung.

Pünktlich zum Nationalfeiertag in Österreich, dem 26. Oktober, untersuchten zwei Forscher der Universität Graz im Rahmen des Sozialen Survey Österreich, wie sich der Nationalstolz, die österreichische Identität und Einstellungen zur Zuwanderung über die Jahrzehnte änderte. Stolz sind die Österreicher vor allem auf die Leistungen im Sport und in der Kunst. Demokratie, Geschichte, Politik oder Wirtschaft verlieren an Bedeutung. Zuwanderung bleibt ein kritisches Thema, doch es gibt auch Befürworter, ergab die Untersuchung.

Was bedeutet es, „Österreicher“ zu sein?

Was bedeutet es, „Österreicher“ zu sein, wie stehen die Bürger zum Thema Zuwanderung und wie sieht es mit dem Stolz auf dieses Land aus? Und wie haben sich die Antworten im Laufe der Jahrzehnte verändert? Antworten auf diese Fragen liefert der Soziale Survey Österreich, der Daten aus den Jahren 1995, 2003 und 2024 vergleicht. Max Haller und Markus Hadler vom Institut für Soziologie der Universität Graz leiten die Studie.

„Besonders stolz auf die Kunst und Literatur aus Österreich“

Die Abstammung hat im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Wichtiger ist es heute, sich als „Österreicher“ zu fühlen und die Gesetze des Landes zu respektieren. „Die Menschen sind besonders stolz auf die Kunst und Literatur aus Österreich“, erklärt Haller. „Politischer oder wirtschaftlicher Einfluss in der Welt ist nicht mehr so wichtig wie früher.“

„Die einen sehen mehr Kriminalität, die anderen eine kulturelle Bereicherung“

In den vergangenen 30 Jahren hat Österreich viele neue Menschen aufgenommen. Das hat auch die Meinungen in der Gesellschaft verändert. Viele sprechen sich dafür aus, die Zuwanderung zu reduzieren, aber es gibt eine Gruppe, die sich für eine stärkere Öffnung einsetzt. „Es gibt zwei Seiten“, sagt Hadler. „Die einen sehen mehr Kriminalität, die anderen eine kulturelle Bereicherung.“ Überraschend: Nur wenige glauben, dass Zuwanderung Jobs gefährdet.“

„Österreich verändert sich“

„Die Ergebnisse zeigen, Österreich verändert sich“, urteilen die beiden Soziologen. „Weg vom klassischen Nationalstaat hin zu einem Land, in dem es primär darauf ankommt, hier zu leben, die Gesetze zu achten und sich sozial und politisch zu engagieren.“ Die Frage der Herkunft der Eltern spiele nur eine kleinere Rolle.“ Das hat auch Einfluss auf den Nationalstolz, der sich seit 1995 klar verändert hat. „Menschen sind heute weniger stolz auf die Geschichte und den politischen Einfluss Österreichs, sondern mehr auf aktuelle Themen wie große Sportereignisse“, erklärt der Hadler abschließend.