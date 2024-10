Kollision: LKW übersah anhaltendes Auto, zwei Personen verletzt

Am vergangenen Freitag, den 25. Oktober, kurz vor 19 Uhr, ereignete sich auf der Wolfgangsee-Bundesstraße B 158 im Gemeindegebiet von Koppl, in Salzburg, ein Verkehrsunfall mit Verletzung. Ein 43-jähriger LKW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, als ein 21-jähriger Autofahrer vor ihm anhielt, um einem Fußgänger die Fahrbahnüberquerung zu ermöglichen. Der LKW-Fahrer prallte in das Heck des 21-Jährigen. Der Autofahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht. Bei beiden Lenkern verlief der Alkomattest negativ.

Der LKW-Lenker und der Fußgänger blieben unverletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 08:17 Uhr aktualisiert