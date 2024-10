Mit 3,2 Promille: Alkolenker hatte keinen Führerschein

In den frühen Morgenstunden des 26. Oktober, gegen 3 Uhr, wurde in der Itzlinger Hauptstraße, in Salzburg, ein 48-jähriger kroatischer Staatsbürger durch die Polizeistreife angehalten, weil dieser in Schlangenlinien fuhr. Ein Alkomattest ergab 3,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, weil der Lenker nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Anzeige erfolgt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 08:26 Uhr aktualisiert