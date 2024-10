KAGes setzt auf klimafreundliche Narkosen: Lachgas wird abgeschafft

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) nimmt den Klimaschutz ernst und kündigt an, bis Ende 2024 komplett auf Lachgas in der Anästhesie zu verzichten. Stattdessen wird vermehrt auf Sevofluran, ein inhalatives Narkosegas mit minimalen klimaschädlichen Auswirkungen, gesetzt.

Wichtige Schritte für den Klimaschutz

Am LKH Oststeiermark, einschließlich der Standorte Feldbach und Fürstenfeld, sowie am LKH Weststeiermark in Deutschlandsberg, wird zudem der Verbrauch von Narkosegasen durch die Reduzierung der Flussgeschwindigkeiten gesenkt. In diesen Einrichtungen werden die Narkosegase bereits in Aktivkohlefiltern gesammelt und recycelt – eine Maßnahme, die bald auf weitere KAGes-Häuser ausgeweitet werden soll. „Narkosegase tragen erheblich zum ökologischen Fußabdruck eines Krankenhauses bei“, betont KAGes-Vorstand Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA. Lachgas, obwohl es eine entspannende Wirkung hat, ist 300-mal klimaschädlicher als CO₂ und bleibt über 100 Jahre in der Atmosphäre.

Effiziente Reduktion der Emissionen

Im Jahr 2023 wurden in den KAGes-Häusern über 2.000 Tonnen CO₂-Äquivalente durch Narkosegase freigesetzt. Durch die Umstellung auf Sevofluran und die Senkung der Flussgeschwindigkeit werden die Emissionen erheblich reduziert. So verursacht eine Narkose mit Sevofluran bei gleichen Bedingungen eine klimaschädliche Wirkung, die nur mit 38,6 Kilometern Autofahrt vergleichbar ist – im Gegensatz zu über 550 Kilometern bei Lachgas.

Zusätzliche Einsparungen und Umweltschutz

Neben der Reduzierung der klimaschädlichen Gase spart die KAGes auch Strom: Wo Narkosegase nicht in Filtern gesammelt werden, müssen Druckluftkompressoren für die Entlüftung arbeiten. Durch das Recycling können jährlich rund 47.000 kWh Strom eingespart werden – genug für 23 Haushalte. „Wir übernehmen Verantwortung für die Umwelt“, so Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark.