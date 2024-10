Gewaltsamer Raub: 36-Jähriger von fünf Tätern attackiert

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 08:38 / ©Berufsrettung Wien

Ein 36-Jähriger aus Wien war gestern Abend, am 25. Oktober, gegen 20.10 Uhr in der Böhmerwaldstraße, in Linz, unterwegs. Plötzlich wurde er von hinten gegen den Rücken getreten und kam dadurch zu Sturz. Anschließend wurde er von insgesamt fünf unbekannten Tätern attackiert und beraubt. Schließlich flüchteten die Unbekannten mit seinem roten Rucksack. Laut Angaben des Opfers waren die Täter zwischen 15 und 20 Jahre alt, südländischer Herkunft und zwischen 160 und 170 cm groß. Eine nach der Anzeigeerstattung sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief leider negativ. Die Polizeiinspektion Linz Hauptbahnhof bittet unter 059133/4583100 um sachdienliche Hinweise.