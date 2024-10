Kollision mit Auto: E-Scooter-Fahrer (49) nach Sturz schwer verletzt

Ein 53-jähriger Slowene war gestern, am 25. Oktober, gegen 10.20 Uhr, auf der Salzburger Straße, Stadt Wels, in Oberösterreich, in östliche Richtung unterwegs und beabsichtigte, einen 49-jährigen bulgarischen E-Scooter-Fahrer aus Wels links zu überholen. Nachdem der 53-Jährige den Überholvorgang nahezu beendet hatte, nahm er einen Anstoß im rechten Heckbereich wahr und sah im Spiegel, wie der 49-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. An der Unfallstelle stellten die Polizisten später fest, dass der 49-Jährige nicht nur mit dem Wagen des 53-Jährigen kollidiert war, sondern es auch zum Zusammenstoß mit einem in der Salzburger Straße abgestellten Fahrzeug gekommen war. Dazu sind weitere Ermittlungen notwendig. Der 49-Jährige war nicht ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels eingeliefert.