Spannung, Mord und Kulinarik: Das war das Krimifest Kärnten 2024

Überreichung des Österreichischen Krimipreises an Eva Rossmann im Casineum am See in Velden. Vlnr.: Bernhard Aichner, Markus Hatzer, Eva Rossmann, Andrea Rainer, Linda Müller, Peter Peschel.

Überreichung des Österreichischen Krimipreises an Eva Rossmann im Casineum am See in Velden. Vlnr.: Bernhard Aichner, Markus Hatzer, Eva Rossmann, Andrea Rainer, Linda Müller, Peter Peschel.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 08:54 / ©Thomas Hude

Vom 2. bis zum 13. Oktober 2024 wurde die Region Wörthersee-Rosental und Villach in eine Hochburg der deutschsprachigen Krimilandschaft verwandelt. Zum fünften Mal lockte das Krimifest Kärnten Krimiliebhaber aus nah und fern, die an zwölf Tagen mit rund 2.300 Besuchern die spannende Welt der Kriminalliteratur feierten. Bei restlos ausverkauften Lesungen an atmosphärischen Veranstaltungsorten begegneten Fans ihren Lieblingsautoren, erlebten packende Geschichten und genossen das einzigartige Flair der literarischen Hochspannung.

Hochkarätige Autoren an außergewöhnlichen „Tatorten“

In diesem Jahr gaben 28 bekannte Schriftsteller der Krimiszene die Ehre, darunter renommierte Namen wie Bernhard Aichner, Ursula Poznanski, und Martina Parker. Die Veranstaltungen fanden an 24 außergewöhnlichen Orten statt, die von stilvollen Hotels und Restaurants bis hin zu geheimnisvollen Kulturkellern und historischen Schlössern reichten. Diese einzigartigen „Tatorte“ verliehen den Lesungen eine unverwechselbare Atmosphäre und ließen die Zuhörer tief in die düsteren Welten der Krimigeschichten eintauchen.

Gänsehautmomente mit Bestsellerautor

Zu den besonderen Highlights des Festivals zählten die Auftritte der Bestsellerautoren Andreas Gruber und Anna Schneider, die ihre neuesten Werke vorstellten und das Publikum mit fesselnden Einblicken in ihre Schreibprozesse begeisterten. Ein weiterer Höhepunkt war die Lesung von Eva Rossmann, die im Rahmen des Festivals mit dem Österreichischen Krimipreis 2024 ausgezeichnet wurde. Die feierliche Preisverleihung im Casineum Velden setzte einen würdigen Schlusspunkt für das Festival. Bernhard Aichner, selbst ein Star der Krimiszene, hielt die bewegende Laudatio auf die ausgezeichnete Autorin. Rossmann wurde von über 100 Fachleuten für ihre Verdienste um die Kriminalliteratur geehrt.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, betonte die besondere Kombination aus Spannung, Kulinarik und Atmosphäre, die das Krimifest Kärnten einzigartig macht: „Die Verbindung von Krimiliteratur und außergewöhnlichen Locations schafft ein unvergleichliches Erlebnis für alle, die das Genre lieben, und stärkt zudem das touristische Angebot in der Nebensaison.“ So wurden Gäste nicht nur literarisch, sondern auch kulinarisch verwöhnt und konnten sich in den malerischen Herbstlandschaften rund um den Wörthersee von der Festivalstimmung verzaubern lassen.

Einzigartiges Literaturfestival in Österreich

Das Krimifest Kärnten 2024 vereinte Literatur, Kultur und Kulinarik und erwies sich erneut als eines der herausragendsten Literaturfestivals Österreichs. Es war ein Event, das die Herzen von Krimifans höher schlagen ließ und die Region eindrucksvoll in Szene setzte. Ein Muss für jeden, der die besondere Magie der Krimiliteratur erleben möchte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 08:57 Uhr aktualisiert