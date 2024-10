Kollision mit 2,02 Promille: Alkolenker übersah entgegenkommendes Auto

Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Kastenwagen am 25. Oktober gegen 22.20 Uhr auf der B141 im Gemeindegebiet von Haag am Hausruck Richtung Grieskirchen, in Oberösterreich. Zur selben Zeit wollte ein 37-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Ried im dortigen Bereich zu einem Fast-Food-Restaurant zufahren. Dabei dürfte er den entgegenkommenden Wagen des 30-Jährigen übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß. Durch die Wucht der Kollision wurde der Kastenwagen von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer Böschung zum Stillstand. Ein bei dem 37-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.