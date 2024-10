Lebensretter ausgezeichnet: Über 13.000 Spenden geleistet

Im Rahmen der Blutspender-Ehrungsfeier des Roten Kreuzes wurden am 24. Oktober in der Steinhalle in Lannach, Steiermark, mehr als 100 Blutspender für ihr großes Engagement ausgezeichnet Lannach/Steiermark Über 100 Spender #goodnews

