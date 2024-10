Hinter dem Steuer eingeschlafen: Alkolenker parkte am Straßenrand

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 09:39 / ©BMI/Egon Weissheimer

Aufgrund einer Anzeige eines Autolenkers begab sich eine Polizeistreife heute Morgen, den 26. Oktober, gegen 7 Uhr zur L566 nach Sankt Florian, Bezirk Linz-Land, in Oberösterreich. Die Beamten stellten ein Fahrzeug fest, das am Fahrbahnrand mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht abgestellt war. Dabei ragte der Wagen zur Hälfte in die Fahrbahn. Der Lenker, ein 26-jähriger rumänischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz-Land, war im Wagen eingeschlafen. Ein anschließend durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,96 Promille, der Alkotest wurde dann verweigert. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.