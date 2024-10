Nach Regenchaos: So wird das Adria-Wetter in den Herbstferien

Wer noch einmal Sonnenstrahlen am Meer tanken möchte, kann dies nächste Woche an der Adriaküste tun.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 10:08 / ©5 Minuten

Die Herbstferien haben begonnen! Für Österreicherinnen und Österreicher, die die nächsten Tage nutzen wollen, um noch einmal Meeresluft zu schnuppern und an die Adria zu fahren, gibt es nach dem Wochenende rosige Wetteraussichten.

Italien: Auf Regen folgt Sonnenschein

Heute wird es in den italienischen Regionen Friaul und Veneto, wo sich beliebte Urlaubsorte wie Lignano oder Bibione befinden, laut italienischem Wetterdienst noch regnerisch und bewölkt. Auch gewittrige Schauer sind zu erwarten. Auch am Sonntag sind noch Niederschläge möglich, doch spätestens ab der zweiten Tageshälfte ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen. Im Verlauf der nächsten Woche wird ein Anstieg des Luftdrucks erwartet, was zu einer stabileren, trockenen und teils sonnigen Wetterphase bis kurz vor Allerheiligen führt. Vor allem ab Dienstag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte bis zu 21 Grad.

Kroatien: Keine Niederschläge zu erwarten

In beliebten kroatischen Urlaubsorten wie Poreč oder Rovinj erwartet Herbsttouristen in den kommenden Tagen ein ähnliches Wetterbild wie in Italien. Während heute und morgen noch verstärkt mit Wolken (nicht jedoch mit Niederschlägen) zu rechnen ist, zeigt sich ab Montag immer mehr die Sonne. Vor allem für Mittwoch und Donnerstag wird vom kroatischen Wetterdienst meteo.hr ein wolkenloser Himmel bei Temperaturen bis zu 19 Grad vorhergesagt.

Slowenien: Wolkig mit Aussicht auf Sonne

Auch in den slowenischen Adriaorten Portorož und Piran, die gerne von österreichischen Touristen besucht werden, ist nur heute noch mit Regenschauern zu rechnen. Abends kann es auch zu leichten Gewittern kommen. Morgen sollen laut Prognose von wetter.com noch verstärkt Wolken den Himmel bedecken, doch diese werden am Montag weniger und ab Dienstag ist mit sonnigem Urlaubswetter zu rechnen. Auch an der slowenischen Adria erreichen die Temperaturen bis zu 19 Grad.