51.000 m² Parkanlage: Grüne Oase für Simmering in Planung

Die Entwicklung, die ab 2026 in mehreren Phasen umgesetzt werden soll, zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität in Simmering und schließt eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten ein.

Rund um den Gasometer entsteht mit der Bricolage City im elften Bezirk ein moderner, vielfältiger, urbaner und belebter Stadtteil, in dem ein optimales Mit- und Nebeneinander von Arbeiten und Wohnen möglich ist. In Erweiterung der bisher rund um die Gasometer bereits erfolgten städtebaulichen Entwicklungen sollen künftig rund 2.000 Menschen attraktiven Wohnraum und Arbeitsmöglichkeiten vorfinden. Herzstück des Projekts bildet eine 51.000 m2 große neue Parkanlage, die von den Wiener Stadtgärten im südlichen Vorfeld der Gasometer errichtet wird. Dafür beginnen nun die detaillierten Planungsarbeiten.

Erste Ausbaustufe startet in 2026

Die ersten Ausblicke klingen vielversprechend: So dürfen sich künftige Parkbesucher auf einen klimafitten Park freuen, der zahlreiche Spiel- und Erholungsmöglichkeiten bietet. Vielfältige Cooling-Elemente sowie schattenspendende Bäume versprechen Abkühlung im Sommer. Unterschiedliche Sitzgelegenheiten werden nicht nur zu Auszeiten im Alltag einladen, sondern auch Raum für soziale Begegnungen im künftigen Stadtteil schaffen. Der Park wird in mehreren Bauphasen errichtet. Die erste Ausbaustufe, in der bereits rund 28.000 Quadratmeter der neuen Grünfläche realisiert werden, startet voraussichtlich ab 2026.

Der Park der Zukunft: Nachhaltige Planung im Fokus

„Mit dieser neuen, klimafitten Grünoase in Simmering erfüllen wir nicht nur einen lang ersehnten Wunsch der Bewohnerinnen, sondern schaffen auch einen Park der Zukunft. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit kann endlich die Planung beginnen“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Dies sei ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, denn es sei ein zentrales Ziel, vorhandene Materialien zu erhalten und bei der Gestaltung weiterzuverwenden. Damit werde die neue Plananlage ein Vorbild im Sinne der nachhaltigen Planung, die Lebensqualität der Anrainer steigern und das Mikroklima der Stadt deutlich verbessern soll.

Höhere Lebensqualität für Anrainer

„Bei der Entwicklung neuer Stadtteile achten wir stets auf gut ausgebaute Öffi-Anbindungen und eine großzügige Grün- und Freiraumversorgung. So auch im Gasometervorfeld, das eine wesentliche Bedeutung über Simmerings Grenzen hinaus hat“, so Planungsstadträtin Ulli Sima. Der insgesamt über fünf Hektar große Park soll ein zentraler Bestandteil der hohen Lebensqualität im künftigen Stadtviertel werden und einen attraktiven Erholungsraum für alle Anrainer bieten.

©BOGL APS/NUWELA Visualisierung des geplanten Park in Richtung Mitte.

Ein internationales Team am Werk

Für die Gestaltung des Parks haben die Wiener Stadtgärten einen EU-weiten Wettbewerb durchgeführt. Als Sieger ging ein internationales Planungsteam hervor. Das Planungsteam, bestehend aus dem Landschaftsarchitekturbüro BOGL aus Kopenhagen und dem Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur NUWELA aus München konnte die internationale Fachjury überzeugen. Auf der Basis ihres Entwurfs wird nun die konkrete Parkplanung umgesetzt. „Unser zentraler Ansatz ist es, das noch weitgehend verborgene Potenzial des Ortes zu enthüllen, das sowohl in der Größe und Weite der Gasometer als auch in den intimen Grünräumen, den geschichtlichen Spuren, den Menschen und dem Alltagsleben liegt“, erläutern die Sieger des Wettbewerbs.

Fokus der Wiener Stadtentwicklung liegt am Gasometervorfeld

Dieser Ansatz entspricht auch den Zielsetzungen des räumlichen Leitbildes, das 2019 für das Zielgebiet der Wiener Stadtentwicklung erarbeitet wurde. Denn das Gasometervorfeld hat sich als Teil des Zielgebiets Erdberger Mais – St. Marx in den letzten Jahren stark verändert: In dem einst industriell geprägten Stadtteil haben sich nicht nur Unternehmen und Bürogebäude angesiedelt, sondern auch Wohntürme und Wohnquartiere wurden errichtet. Insgesamt haben sich dort bereits über 15.000 Menschen im Zuge von städtebaulichen Projekten angesiedelt und es wurden mehr als 20.000 Arbeitsplätze geschaffen. Mit dem über 50 000m² großen Park wird die Grün- und Freiraumversorgung im Gebiet entscheidend verbessert und die Grundlage für weiteren Wohn- und Lebensraum im Rahmen der neuen Stadterweiterung Bricolage City geschaffen.

Ein wichtiger sozialer Treffpunkt

Doch nicht nur die direkte Umgebung der Gasometer profitiert von dem neuen Park, sondern auch ganz Simmering, ist Bezirksvorsteher Thomas Steinhart überzeugt: „Die öffentlichen Grünräume in unserem Bezirk erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit dem neuen Park wird es ein zusätzliches Angebot für Erholung, Freizeit und Spiel für die Bewohner unseres Bezirks geben. Öffentliche Parks sind wichtige soziale Treffpunkte in unserer Gemeinschaft. Daher ist es mir ein großes Anliegen, dass dieser Park nun realisiert wird.“

Herausfordernde Ausgangslage – Errichtung ab 2026 in mehreren Phasen

Die geplanten Realisierungsphasen des neuen Parks orientieren sich an den besonderen Besitzverhältnissen am Areal, weshalb die Umsetzung des Park-Projekts schrittweise erfolgt. Die erste Planungsphase konzentriert sich auf den Panoramaweg sowie den südlichen Bereich der Gasometer, der bereits im Eigentum der Stadt Wien ist. Der Panoramaweg auf der ehemaligen Schlachthausbahntrasse beeindruckt künftig aufgrund seiner erhöhten Lage mit einem weitläufigen Blick auf den Park und die stadtbildprägenden Gasometer. Die Bauarbeiten der ersten Phase sollen voraussichtlich ab 2026 beginnen und rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Anschließend soll der Park in den darauffolgenden Jahren schrittweise ergänzt werden, bis die zusammenhängende Parkfläche von 51.000 m² vollständig umgesetzt wird. 2028 sollen erste Wohneinheiten in der Bricolage City bezugsbereit sein.