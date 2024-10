Ehrung: Über 100 Persönlichkeiten erhalten besondere Auszeichnung

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 10:31 / ©Stadt Graz/Fischer

Am Vortag des österreichischen Nationalfeiertags lud die Stadt Graz zum traditionellen Ehrenbankett in die Aula der Alten Universität. Mehr als hundert Persönlichkeiten, die das gesellschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Leben der steirischen Landeshauptstadt maßgeblich geprägt haben, folgten der Einladung zu diesem besonderen Zusammentreffen.

Hochrangige Ehrengäste

Über 100 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter drei Ehrenringträger mit Begleitung sowie 52 verdiente Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Die Stadtregierung war hochrangig durch Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen) sowie die Stadträte Manfred Eber (KPÖ), Robert Krotzer (KPÖ) und Kurt Hohensinner (ÖVP) vertreten. Unter den Ehrengästen befanden sich Ernst-Christian Gerhold, Christa Neuper und Hans Sünkel. Auch die katholische Kirche war durch em. Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz und Bischofsvikar Heinrich Schnuderl prominent vertreten.

©Stadt Graz/Fischer Bürgermeisterin Elke Kahr begrüßt die Ehrengäste und würdigt ihr Engagement für die Stadt Graz. ©Stadt Graz/Fischer Ein herzlicher Austausch zwischen verdienten Persönlichkeiten und Stadtvertretern in der Aula der Alten Universität.

Persönliche Interviews

Nach der Begrüßung der Gäste gedachten die Anwesenden in einer Trauerminute eines verstorbenen Ehrenringträgers sowie fünf verstorbener Bürgerinnen und Bürger. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung der Bürger Tatjana Kaltenbeck-Michl, ehemalige Stadträtin, sowie Universitätsprofessor Stefan Karner, die in persönlichen Interviews Einblicke in ihr Wirken für die Stadt gaben.

Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Frieden

Die Veranstaltung bot nicht nur einen würdigen Rahmen zur Anerkennung verdienter Persönlichkeiten, sondern erwies sich auch als wichtige Plattform für den Gedankenaustausch zwischen den Ehrengästen und Vertretern der Stadtregierung. Mit dieser Tradition unterstreicht die Stadt Graz einmal mehr die Bedeutung jener Menschen, die durch ihr Engagement die steirische Landeshauptstadt nachhaltig geprägt haben. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) bedankte sich bei den Gästen für deren Wirken: „Ich sehe diese Zusammenkunft als Bündnis von Menschen, die sich für Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Frieden in unserer Stadt Graz eingesetzt haben. Und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.“