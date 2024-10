Drogen, Alkohol und Geschwindigkeitsübertretungen: Polizei schlägt zu

Bei Polizeikontrollen am vergangenen Freitag, den 25. Oktober, mussten zahlreiche Lenker ihren Führerschein abgeben. Im Gemeindegebiet von St. Johann, in Salzburg, wurden ein 31-jähriger Pongauer mit 1,2 Promille und ein 53-jähriger Pongauer mit 1,56 Promille angehalten. Bei Geschwindigkeitsmessungen wurden ein Probe-Führerscheinlenker bei erlaubten 80 km/h mit 127 km/h gemessen sowie ein Autofahrer im Ortsgebiet von St. Johann mit 84 km/h statt 50. Alle werden angezeigt. Ein 24-jähriger Flachgauer wurde in Bischofshofen auf der B 99 mit 0,86 Promille gemessen. Auch er musste den Schein abgeben und wird angezeigt. In Eugendorf wurde einem 62-jährigen Flachgauer auf der B1 mit 0,92 Promille der Führerschein abgenommen.

Unter Einfluss von THC und Kokain

In Obertrum musste ein 34-jähriger Flachgauer mit 1,32 Promille seinen Schein abgeben. Im Stadtgebiet von Salzburg wurde ein 44-jähriger Fahrradfahrer mit einer weiteren Person auf dem Gepäcksträger aufgehalten. Sein Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Er wird angezeigt. Ein 61-jähriger österreichischer Pkw-Lenker besaß keine gültige Lenkberechtigung und wies einen Alkowert von 1,36 Promille auf. Er wird mehrfach angezeigt. Bereits am Vormittag war ein 32-jähriger ungarischer Autofahrer auf der A 10 wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes aufgefallen. Bei ihm fiel ein Drogentest positiv auf THC und Kokain aus. Er gestand den Konsum von beiden Suchtmitteln in den Tagen zuvor. Der Amtsarzt stellte seine Fahruntüchtigkeit fest. Der Mann musste den Führerschein abgeben.

79 Verstöße wurden dokumentiert

In Lend wurde ein 56-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Villach Land kontrolliert. Er hatte die Fahrerkarte eines anderen Fahrers gesteckt. Die Auswertung von Karte und Kontrollgerät ergab 34 Lenkzeitverstöße und 45 Formverstöße. Weil er die Ruhezeiten nicht eingehalten hatte, wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird wegen Fälschung eines Beweismittels an die Staatsanwaltschaft Salzburg sowie wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.