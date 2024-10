Skurrile Freiheitsberaubung: Mann soll sechs Stunden auf Frau gesessen sein

Am Mittwoch findet am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess wegen Freiheitsentzuges statt.

Am 30. Oktober steht am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess über eine ungewöhnliche Form von Freiheitsentzug an. Einem Mann wird zur Last gelegt, eine Frau im Jänner 2024 in Feldkirchen auf eine Couch gedrückt zu haben. Dort soll er sie festgehalten haben, indem er sich auf sie gesetzt und sechs Stunden lang auf ihr sitzen geblieben sein soll. Nun muss er sich kommenden Mittwoch wegen Entziehung der persönlichen Freiheit vor Richterin Marlene Becker verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.