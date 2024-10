Stephansdom-Anschlagspläne: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 10:57 / ©pixabay.com

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit den angeblichen Anschlagsplänen gegen den Stephansdom vor Weihnachten vergangenen Jahres sind aus Beweisgründen eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte am heutigen Samstag, den 26. Oktober, einen entsprechenden Bericht des „Kurier“. Der Tatverdacht konnte nicht durch Beweise erhärtet werden, weshalb das gesamte Verfahren vergangene Woche eingestellt wurde, erklärte Behördensprecherin Nina Bussek gegenüber der APA.

Terroranschläge in Deutschland und Österreich geplant

Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres wurden in Österreich und Deutschland mehrere Terrorverdächtige festgenommen. Sie standen im Verdacht, als Terror-Zelle der radikalislamistischen Gruppierung „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ (ISPK) einen Anschlag auf den Stephansdom und den Kölner Dom geplant zu haben. Ein Verdächtiger wurde im Februar aus Deutschland nach Österreich ausgeliefert.

Ein Tatverdächtiger soll Suizid begangen haben

Die vier Hauptverdächtigen, gegen die wegen terroristischer Vereinigung in Verbindung mit terroristischen Straftaten ermittelt wurde, wurden Ende Mai nach mehrmonatiger U-Haft mangels dringenden Tatverdachts entlassen und direkt in Schubhaft genommen. Das wurde mit „erheblichem Gefährdungspotenzial“ begründet. Ein Mann wurde wenige Stunden vor seiner geplanten Abschiebung nach Dagestan, eine russische Republik, tot in seiner Zelle gefunden. Die Behörden gingen von einem Suizid aus. Die übrigen Personen wurden laut „Kurier“ im ersten Halbjahr abgeschoben.(APA/26.10.2024)