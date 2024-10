Ermittlungen gegen 34-Jährigen: Drogen, Waffen und NS-Symbole entdeckt

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 11:09 / ©LPD Wien

Gestern Abend, am 25. Oktober, gegen 22 Uhr, wurden Polizisten wegen eines lärmenden Mannes zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Breitenlee gerufen. Die Beamten trafen den Mann, der sich offensichtlich unter Suchtgifteinfluss selbst verletzt hatte, im Badezimmer seiner Wohnung an. Die Wohnungstüre stand offen. Als sich der Mann auswies, stellten die Beamten fest, dass der 34-jährige Österreicher im legalen Besitz mehrerer Schusswaffen war und fanden Suchtmittel, vermutlich flüssiges Ecstasy, auf einem Tisch. Die Polizisten sprachen aufgrund der Umstände ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann aus und stellten die Waffenbesitzkarte sowie die Schusswaffen (eine Langwaffe, mehrere Faustfeuerwaffen und Gasdruckpistolen sowie Munition) sicher.

Polizisten fanden einen Dolch mit NS-Symbolen

Ebenfalls im Waffentresor verwahrt, fanden die Beamten mehrere kleine Anstecknadeln sowie einen Dolch mit NS-Symbolen vor. Außerdem wurden etliche illegale pyrotechnische Gegenstände (Böller) in der Wohnung vorgefunden. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt. Der 34-Jährige wurde nach dem Verbotsgesetz, dem Pyrotechnikgesetz sowie dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Aufgrund der selbst zugefügten Verletzungen wurde der Tatverdächtige von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.