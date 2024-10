Gemeinsam für den guten Zweck: Benefiz-Show in Velden

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 11:10 / ©5 Minuten

Am 4. November 2024 wird das Casineum Velden zur Bühne für ein besonderes Event: Markus Lettl von Entertainment4you, Petty und Christian Kornberger organisieren eine Benefiz-Show zugunsten der Hochwasseropfer in Ladendorf, Niederösterreich. Zahlreiche prominente Künstler werden ohne Gage auftreten, um die Betroffenen der Naturkatastrophe zu unterstützen. Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird direkt an die betroffene Gemeinde übergeben.

Hochkarätige Künstler für den guten Zweck

Das Line-up der Benefiz-Show umfasst unter anderem Chris Kaye, Silvio Samoni, Udo Wenders, Melanie Payer und viele mehr. Diese großartigen Künstler setzen sich gemeinsam für den guten Zweck ein und sorgen für ein unvergessliches Abendprogramm. Die Veranstalter hoffen auf eine volle Halle im Casineum Velden, das mit seiner Kapazität von mehreren hundert Plätzen die perfekte Kulisse für diesen besonderen Abend bietet. „Wir erwarten viele tolle Gäste und freuen uns auf einen Abend voller guter Musik und Solidarität“, sagt Petty Kornberger.

Die Idee hinter der Benefiz-Show

Die Idee zu der Benefiz-Veranstaltung kam aus einem persönlichen Bedürfnis heraus. Petty Kornberger, die aus Niederösterreich stammt, war tief betroffen von der Hochwasserkatastrophe, die auch die Ortschaft Ladendorf in der Nähe ihrer ehemaligen Heimat schwer getroffen hat. „Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, erklärt Kornberger bescheiden, „aber wir möchten einfach etwas tun, um zu helfen.“ Der Erlös der Show wird nach der Veranstaltung persönlich von Niederösterreichs Landtagspräsidenten Karl Wilfing und dem Bürgermeister von Ladendorf Oskar Schmit entgegengenommen und direkt den Familien vor Ort zugeführt.

Organisiert mit Herzblut

Die Veranstaltung wird weitgehend privat organisiert, doch auch Unterstützer tragen ihren Teil zum Gelingen bei. Hannes Markowitz übernimmt großzügigerweise die Kosten für die Saalmiete und die Plakate. Dennoch suchen die Kornbergers weiterhin nach Sponsoren, um die hohen Ausgaben für Miete und Techniker des Casinos zu decken. Die Künstler selbst treten allesamt unentgeltlich auf – ein weiteres Beispiel dafür, wie viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt wird.

So kannst du helfen

Die Tickets für die Benefiz-Show können online über Eventfrog erworben werden oder direkt bei Petty Kornberger. Wer nicht persönlich dabei sein kann, hat trotzdem die Möglichkeit, die Veranstaltung zu unterstützen. Sponsoren und Spender werden auf einer Videowand während der Show genannt, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich auch ohne Anwesenheit für den guten Zweck einzubringen. „Jede Hilfe ist willkommen“, betont Petty Kornberger. „Ob durch den Kauf eines Tickets oder eine Spende. Jeder Beitrag zählt und macht einen Unterschied für die betroffenen Familien in Ladendorf.“

Ein Abend, der Hoffnung schenkt

Diese Benefiz-Show ist mehr als nur ein Musikabend, es ist ein Symbol der Solidarität und des Mitgefühls. Dank des Engagements von Künstlern und Unterstützern können Menschen in Not direkte Hilfe erfahren. Ein volles Casineum und großzügige Spenden könnten den Betroffenen von Ladendorf ein Stück Hoffnung und die dringend benötigte Unterstützung bringen.