2,3 Promille und Morddrohung: 62-Jähriger bedroht Mann mit Beil

Gestern, am 25. Oktober, gegen 10.30 Uhr, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf gerufen, da ein Autofahrer meldete, von einem ihm unbekannten Mann mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Das Opfer gab gegenüber den herbeigerufenen Polizisten an, dass er in seinem Auto gesessen und über Lautsprecher telefonierte habe, als der Tatverdächtige mit einem Beil zu dem Fahrzeug ging und dem Mann mit dem Umbringen bedroht hätte.

Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert

Die Beamten konnten den 62-jährigen Tatverdächtigen aus Rumänien in einer Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festnehmen. In der Wohnung wurde die mutmaßliche Tatwaffe gefunden und sichergestellt. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige (ca. 2,3 Promille) bestritt den Tatvorwurf und wurde in einen Arrestbereich gebracht. Der 62-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.