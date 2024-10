Bewaffneter Banküberfall in Innsbruck: Tatverdächtiger festgenommen

Am 3. September, gegen 9.45 Uhr, kam es in Innsbruck, in Tirol, zu einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale. Der bis damals unbekannte, männliche Täter betrat – vermummt und mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet – die Filiale und forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld. Der Täter verließ die Bankfiliale nach der Tat ohne Beute und flüchtete in nördliche Richtung.

Tatverdächtiger wurde geschnappt

Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall konnte ein 42-jähriger Tatverdächtiger ausgemittelt werden. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der russische Staatsangehörige am vergangenen Donnerstag, den 24. Oktober, durch Kräfte des LKA Tirol in Innsbruck festgenommen werden. Der Tatverdächtige zeigt sich zu den Vorwürfen nicht geständig und wurde in die JA Innsbruck (U-Haft mittlerweile verhängt) eingeliefert.