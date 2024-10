Geheime Liste: Wird dieser Kärntner Minister?

Es wird gemunkelt, dass ein Kärntner Politiker in der nächsten Regierung die Position des Verkehrsministers übernehmen könnte.

Ausgang nahmen die Gerüchte beim Politik-Blogger Gerald Markel. Er spricht davon, dass es bereits eine schwarz/rote Ministerliste gebe. So sei es beispielsweise ausgemachte Sache, dass Karl Nehammer Bundeskanzler (no na!?) werde, SPÖ-Chef Andreas Babler sein Vize sowie Gerhard Karner Innenminister bleibe und Alexander Schallenberg als Außenminister weitermache.

Kärntner bald Verkehrsminister?

Aber es taucht auch ein Kärntner in dieser Liste auf, von der der Blogger in einem Wiener Onlinemedium sprach. Der geschäftsführende Klubobmann der SPÖ, der Klagenfurter Philip Kucher, soll als neuer Verkehrsminister favorisiert werden. Damit würde er die Nachfolge der Grünen Leonore Gewessler antreten. Für Kucher wäre es ein weiterer Karrieresprung und eine ziemliche Herausforderung. Gerade Kärnten wurde bisher ja als verkehrspolitisches Stiefkind behandelt – siehe die aktuellen Railjet-Rochaden. Die ÖBB ziehen die modernen Zugsgarnituren von der Südbahn ab, um sie auf der Weststrecke einsetzen zu können. Auch der weitere Sicherheitsausbau der S 37 steht auf der Agenda, ebenso Lärmschutzmaßnahmen entlang des Wörthersee im Zuge der Fertigstellung der Koralmbahn. Im Gespräch mit 5 Minuten ist Kucher kein Dementi zu entlocken. Nur der Hinweis auf viele Gerüchte, die halt derzeit in Umlauf seien.

