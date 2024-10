„Nicht ,lei‘ Kärnten“: Start-ups zeigen Zukunftsvisionen auf

Als Repräsentantin des diesmaligen Kooperationspartners, dem build! Gründerzentrum, eröffnete Sandra Moschitz, Start-up-Coach und Local Representative von AustrianStartups die Veranstaltung. Mit den Worten „es ist nicht ‚lei‘ Kärnten“ wies sie im Ökosystem-Impuls auf die vielen fantastischen Projekte in Kärnten hin, die große Versprechen für die Technologien der Zukunft abgeben. Sie schloss ihren Vortrag mit einem Gedankenexperiment und appellierte an das Publikum, „das Gefühl von einem innovativen Kärnten“ beizubehalten.

Buntes Programm: Von der Rolle der Start-ups bis hin zu Investmenttipps

Kambis Kohansal Vajargah, Leiter des WKÖ-Startup-Services in Wien und Vertreter vom Gründerservice Österreich, beschrieb die wichtige Zusammenarbeit und Rollen von Start-ups, Investor:innen und Behörden. Einen besonderen Fokus legte Vajargah in seinem Vortrag auf die „Lean Startup Methode“, die besonders für die Weiterentwicklung von Produkten der Start-ups relevant ist. Nina Dremelj, Präsidentin der Business Angels of Slovenia, Managing Partnerin des Vesna deep tech Funds und Gründungsmitglied des see:PORT InvestorCircles, gab Tipps für Investments und interessante Einblicke in das slowenischen Start-up-Ökosystem. Als COO von Streamdiver steuerte Christian Kollegger seine Unternehmensstory als Best-Practice-Beispiel dem Programm bei.

Innovative Start-up-Pitches

Die Themen der drei Start-up-Pitches reichten von nachhaltigen Energielösungen über Innovationen in der Mobilität bis hin zur Gamification im sozialen Bereich: Klement Kralj, Geschäftsführer von Remea, präsentierte eine innovative Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre gewerbliche E-Ladestation effizient zu vernetzen, zu verwalten und zu monetarisieren. Mit seinem Start-up fokussiert er sich auf die Verbreitung eines privaten E-Ladenetzes in Slowenien, Österreich und Kroatien. Daniel Schöffmann, Gründer und Visionsträger von inmojo, präsentierte, wie mit seiner App Organisationen und Menschen, die ehrenamtliche Tätigkeiten ausführen wollen, mittels spielerischer Elemente für langfristige Motivation einfacher zueinander finden. Abschließend präsentierten Vater und Tochter, Klaus Ruetz und Miriam Udier, Gründer:innen von SUPglider, ihre patentierte Weltneuheit im Trendsport Stand-up-Paddling. Sie veranschaulichten, dass man mithilfe eines lenkbaren Motors auch ohne Gleichgewichtstraining und Kraftanstrengung volle Mobilität am Stand-up-Paddle erleben kann.