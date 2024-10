Nach Unfall geflüchtet: Fahrer ließ sein Auto am Unfallsort zurück

Über einen eCall wurde die Polizei am vergangenen Freitag, den 25. Oktober, kurz vor Mitternacht, in Niedernsill, Salzburg, zu einem Verkehrsunfall gerufen. An der Unfallstelle befand sich ein stark beschädigtes Fahrzeug, das gegen einen Hydranten und mehrere Zaunpfähle gestoßen war. Vom Unfalllenker fehlte jede Spur. Im Fahrzeug wurde ein Reisepass aufgefunden, dessen Besitzer jedoch nicht an seiner Wohnadresse angetroffen werden konnte. Die Feuerwehr Piesendorf entfernte das Fahrzeug und setzte Bindemittel gegen die ausgetretenen Flüssigkeiten ein. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.