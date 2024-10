Goldener Herbst: 10 Dinge, die du in den Herbstferien unternehmen kannst

Die Steiermark, das grüne Herz Österreichs, hat im Herbst so einiges zu bieten! Ob schaurig-schöne Burgen, wohltuende Thermen oder tierische Begegnungen – hier gibt’s jede Menge Möglichkeiten für unvergessliche Tage.

1. Riegersburg: Ein Fest für Geschichtsliebhaber

Mitten im steirischen Nebel thront die Riegersburg auf einem mächtigen Vulkanfelsen. Die Burg aus dem 12. Jahrhundert ist nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein Ort voller Geheimnisse! Im Burg-, Hexen- und Waffenmuseum erfahrt ihr alles über die mysteriöse Geschichte der Region. Und für die Adrenalinjunkies unter euch: Warum nicht gleich über einen Klettersteig die 482 Meter hohe Burg erobern? Der Blick von oben – einfach atemberaubend. Info: Riegersburg 1, 8333 Riegersburg | www.riegersburg.com

2. Thermenzeit: Bademantel an, Alltag aus!

Wenn’s draußen kalt und grau wird, ist die Thermenzeit im steirischen Thermen- und Vulkanland der ideale Ort zum Relaxen. Die sechs Thermen, wie die Parktherme Bad Radkersburg, sind wie eine Umarmung für die Seele. Taucht ein in das wohltuende Thermalwasser, lasst die Kälte vor der Tür und genießt die saftigen Saunawelten. Hier kann man auch mal die Alltagssorgen in den Dampfbädern einfach wegschwitzen.

3. Wilder Berg Mautern: Spaß für die ganze Familie

Tierliebhaber aufgepasst! Der Wilde Berg in Mautern ist ein riesiges Freiluftabenteuer. Hier wohnen über 300 Alpentiere, von Braunbären bis zu Waschbären, die nur darauf warten, euch zu beeindrucken. Und wenn das nicht reicht, könnt ihr euch auf der Kugelbahn vergnügen oder mit dem Sessellift hinauffahren – der Ausblick ist das Eintrittsgeld wert. Der Abstieg kann mit einer rasanten Sommerrodelbahn oder Mountain-Karts erfolgen. Adrenalin pur! Info: Alpsteig 1, 8774 Mautern | www.derwildeberg.at

4. Steirischer Bodensee: Ein Wandertraum

Der Steirische Bodensee ist der perfekte Ort, um die frische Herbstluft zu schnappen. Mit seiner malerischen Kulisse ist er ein idealer Ausgangspunkt für die 3-Seen-Tour. Hier könnt ihr gemütlich spazieren oder ein Ruderboot besteigen – die Entspannung ist garantiert! Und wenn der Hunger kommt, wartet der Gasthof Forellenhof mit regionalen Köstlichkeiten auf euch. Ein Fest für den Gaumen. Info: Seewigtal 41, 8966 Aich-Assach | www.forellenhof-bodensee.at

5. Palfauer Wasserlochklamm: Spritzige Naturerlebnisse

In der Palfauer Wasserlochklamm erwarten euch nicht nur schmale Canyons, sondern auch fünf beeindruckende Wasserfälle. Der 1,6 Kilometer lange Wanderweg führt euch zu einem riesigen Karstsee, der so tief ist, dass man fast hineinfallen möchte! Hier könnt ihr das tosende Wasser erleben und vielleicht ein paar wild spritzende Fotos schießen. Die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Info: Palfau 69, 8923 Palfau | wasserlochklamm.at

6. Alpakawanderung: Flauschige Freunde

Wer die Steiermark einmal anders erleben möchte, sollte einen Ausflug zu „Schöcklblick Alpakas“ in Kainbach bei Graz machen. Hier könnt ihr mit über 120 Alpakas spazieren gehen – ja, ihr habt richtig gehört! Diese zotteligen Vierbeiner sind nicht nur süß, sie bringen auch eine Menge Freude. Nach der Wanderung im Hofladen stöbern und mit Alpakadünger oder -socken nach Hause gehen? Warum nicht! Info: Frauensäulenweg 2, 8010 Kainbach bei Graz | schoecklblick-alpakas.at

7. Zotter Erlebniswelt: Schokoladenträume werden wahr

Ein Besuch in der Zotter Schokoladenmanufaktur in Riegersburg ist wie ein Ausflug in die Schokoladenfabrik von Willy Wonka – nur besser! Hier könnt ihr an verschiedenen Stationen naschen, bis ihr nicht mehr könnt: Schokobrunnen, Nougatpumpen und Pralinenrollercoaster warten auf euch. Und wenn ihr genug vom Schlemmen habt, könnt ihr beim Bauerngolf mit Gummistiefeln euer Geschick unter Beweis stellen. Info: Bergl 56, 8333 Riegersburg | www.zotter.at

8. Grundlsee: Ein Seeblick für die Seele

Der Grundlsee, der größte See der Steiermark, ist im Herbst besonders malerisch, wenn die umliegenden Wälder in bunten Farben erstrahlen. Eine entspannte Schiffsrundfahrt gibt euch die beste Aussicht auf die Natur – ein wahres Herbstparadies! Der Strand lädt zu einem Sprung ins kalte Wasser ein, also Badesachen nicht vergessen.

9. Burgenland-Tour: Ein Hauch von Ritterromantik

Die Burgen und Schlösser der Steiermark sind perfekte Orte für alle, die sich in vergangene Zeiten zurückversetzen lassen möchten. Spaziert durch die historischen Gänge, stellt euch vor, ihr seid ein Ritter oder eine Prinzessin, und lasst die Geschichten der alten Mauern auf euch wirken. Und vielleicht trefft ihr ja auf einen echten Grafen.

10. Kulinarische Entdeckungsreise: Steirische Genüsse

Last, but not least: Die steirische Küche! Probiert regionale Spezialitäten wie Kürbissuppe oder steirisches Öl. Besucht lokale Märkte und genießt die frischen Produkte – hier wird jeder Feinschmecker fündig! Ein Hoch auf die Gaumenfreuden.