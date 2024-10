Neues Caritas-Projekt: Kindergartensozialarbeit startet in Graz

Am Vorabend des österreichischen Nationalfeiertags startete in Graz ein besonderes Projekt, das sich gezielt an Familien richtet: die Kindergartensozialarbeit, kurz KISA. Entwickelt von der Caritas Steiermark in Zusammenarbeit mit der Diözese Graz-Seckau und dem Kindergartenverbund KIB3, soll KISA soziale Herausforderungen frühzeitig erkennen und angehen, wie Caritas-Vizedirektor Erich Hohl erklärt: „Kindergartensozialarbeit ist ein starker Hebel für Armutsprävention und für mehr Bildungsgerechtigkeit.“

„Mit den Kindergartensozialarbeiter an unserer Seite kann dieses gute Miteinander gelingen“

An insgesamt 19 Grazer Standorten stehen den Eltern ab November drei Sozialarbeiterinnen zur Seite, die kostenlose Beratung und Unterstützung anbieten. Sie sollen vor allem dann einspringen, wenn „der Rucksack, den das Kind von zuhause mitbringt, zu schwer ist“, wie KIB3-Geschäftsführerin Alexandra Strohmeier-Wieser es ausdrückt. Die Sozialarbeiterinnen beraten Eltern, entlasten das pädagogische Personal und stehen auch für Workshops und Vorträge zur Verfügung. Kindergartenleiterin Irene Mörtl betont den Wert dieser Zusammenarbeit: „Mit den Kindergartensozialarbeiter*innen an unserer Seite kann dieses gute Miteinander gelingen. KISA ist eine gute Investition in die Zukunft der Kinder.“

Start für Kindergartensozialarbeit in Graz: Walter Prügger, Diözese Graz-Seckau; Fritz Mayer, Caritas; Gudrun Painsi, Günter Fürntratt und Andrea Csaszar, Stadt Graz, Amt für Bildung und Integration; Alexandra Strohmeier-Wieser, KIB3. Pilotprojekt in Graz: Fritz Mayer, Caritas und Alexandra Strohmeier-Wieser, KIB3. Caritas-Vizedirektor Erich Hohl, Referatsleiter Bildung, Kunst und Kultur der Diözese Graz-Seckau Walter Prügger, Alexandra Strohmeier-Wieser von KIB3 und Fritz Mayer, Leiter der Kindergartensozialarbeit der Caritas

Soziale Unterstützung für mehr Bildungsgerechtigkeit

Die Kindergartensozialarbeit will besonders jene Eltern erreichen, die sich bei sozialen Problemen nicht direkt an Beratungsstellen wenden. Ziel ist es, Familien in einer vertrauten Umgebung zu unterstützen und zugleich die Lücke zwischen Frühen Hilfen und der Schulsozialarbeit zu schließen. „Unser Team deckt viele Themen ab und wird durch die langjährige Arbeit der Caritas in Sozialberatung, Integration und Armutsbekämpfung unterstützt“, freut sich Teamkoordinatorin Gerlinde Landauf-Stöger auf den Projektstart.

Hohensinner hofft, dass es„ein flächendeckendes Angebot wird“

Die Finanzierung des Projekts erfolgt über Fördermittel des Sozialministeriums sowie der Diözese Graz-Seckau. Es gewann kürzlich auch den Ideenwettbewerb „Bildungsmillion“ der MEGA Bildungsstiftung und ist bis Mitte 2026 angesetzt, um umfassend evaluiert zu werden. Grazer Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) hofft, dass das Pilotprojekt „ein flächendeckendes Angebot wird, das Eltern unterstützt und das pädagogische Personal entlastet.“

Einfache Hilfe, große Wirkung

Die ersten Reaktionen zeigen den Bedarf, wie Caritas-Leiter Fritz Mayer betont: „Je früher wir sehen, wo in Familien Hilfe nötig ist, desto effizienter können wir unterstützen.“ Kindergartenleiterin Maria Niederl-Motsch hebt den leichten Zugang zur Unterstützung im Kindergarten hervor: „Damit können Familien, die sich nicht in Beratungsstellen trauen, gut erreicht und im Miteinander vor Ort begleitet werden.“