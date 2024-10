Messerattacke auf Wiener Tankstelle: Opfer erlitt Kopfverletzungen

Heute Nacht, am 26. Oktober, gegen 0.40 Uhr, wurden in den Bereich einer Tankstelle in Wien-Innere Stadt mehrere Streifenbesatzungen gerufen, da dort eine am Kopf verletzte Person angetroffen wurde. Wie sich herausstellte, soll das Opfer die Verletzung durch ein Messer erlitten haben. Ein Freund des Opfers gab an, dass er gesehen habe, wie das Opfer mit zwei unbekannten Männern in einen Streit geriet und dann verletzt zurückkam. Die zwei unbekannten Täter flüchteten. Der Rettungsdienst versorgte das unbestimmte Grade verletzte Opfer und brachte es in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen wurden unverzüglich aufgenommen. Sofortfahndungsmaßnahmen nach den unbekannten Tätern blieben bisher erfolglos.