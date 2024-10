Autodiebstahl: Festnahme nach Fund von gestohlenen Gegenständen

Bei der Durchsuchung eines Schließfachs, das der Verdächtige am Hauptbahnhof nutzte, wurden weitere gestohlene Gegenstände sichergestellt; die Ermittlungen dauern an.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gestern, am 25. Oktober, von einem Parkraumüberwachungsorgan in die Karmarschgasse gerufen, da dort ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug abgestellt war. In dem Fahrzeug befand sich auch eine Person. Gegenüber den Beamten nannte die Person zuerst einen falschen Namen. Die Polizisten konnten aber schnell ermitteln, dass es sich um einen 53-jährigen Deutschen handelte, gegen den bereits eine Festnahmeanordnung bestand.

Gestohlene Gegenstände wurden sichergestellt

Der Tatverdächtige soll das Auto bereits am 11. Oktober in Wien-Meidling gestohlen haben. In einem Schließfach am Hauptbahnhof, welches vom Tatverdächtigen verwendet wurde, konnten weitere gestohlene Gegenstände, wie eine Geldbörse sichergestellt werden. Auch der gestohlene Wagen wurde durch die Beamten sichergestellt. Der Festgenommene verweigerte die Aussage. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt die weiteren Ermittlungen.