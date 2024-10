In Ballenpresse eingeklemmt: Landwirt (56) verletzt

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 13:32

Ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach reinigte am vergangenen Freitag, den 25. Oktober, gegen 16.40 Uhr seine Ballenpresse. Dabei betätigte der Landwirt bei der seitlich angebrachten Steuerung den Hebel für die Foliervorrichtung und setzte diese unabsichtlich in Gang. Einer der beiden Folierarme erfasste den Mann und klemmte ihn zwischen Rahmen und Folierarm ein. Der 56-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.