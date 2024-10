Nationalfeiertag: Über 1.000 Rekruten feierlich am Heldenplatz angelobt

Nehammer und Van der Bellen äußerten ebenso scharfe Kritik an einer für den 9. November geplanten Demonstration. Die Veranstalter der Demo kündigten aufgrund der Anfeindungen eine Verschiebung an, während das Bundesheer seine Rolle für die staatliche Resilienz betonte und sich mit einer Informations- und Leistungsschau präsentierte.

Am Heldenplatz in Wien sind am Nationalfeiertag über 1.000 Rekruten, darunter 27 Frauen, feierlich angelobt worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) rief dazu auf, die „wehrhafte Demokratie“ zu verteidigen und verurteilte einmal mehr scharf eine für den 9. November geplante Demonstration von Gegnern einer Koalition ohne FPÖ. Bundespräsident Alexander Van der Bellen schloss sich der Kritik an. Angesichts der Kritik kündigten die Veranstalter eine Verschiebung der Kundgebung an.

„Macht euch bereit“

Der Eid der Soldaten auf die Verfassung hat eine große Bedeutung, verwies Nehammer darauf, dass die Demokratie unter Druck gesetzt wird, es Krieg in Europa gibt und Desinformationskampagnen Destabilisierung und Unruhe stiften sollen. „Wehrhafte Demokratie“ bedeutet auch, einem freiheitsliebenden Land zu dienen, das aus seiner Geschichte gelernt hat. Er ist deshalb „zutiefst empört“, dass eine Gruppierung den 9. November für eine Großdemonstration unter dem Motto „Macht euch bereit“ nutzen will.

Gedenktag 9. November

Der 9. November ist „einer der ernsthaftesten Gedenktage, den wir haben“, unterstrich Nehammer. Er erinnerte an die nationalsozialistischen Novemberpogrome 1938, als Juden „erniedrigt, geschändet, ermordet“ wurden. Es gab Menschen, die Widerstand geleistet haben, und Alliierte, die Österreich befreit haben. Es ist wichtig, die wehrhafte Demokratie zu verteidigen, deshalb muss man ein Zeichen setzen. Er erwartet sich deshalb „von allen politischen Parteien“, sich von der Demo an diesem Tag zu distanzieren, erklärte Nehammer.

Demo wird auf Ende November verschoben

Bundespräsident Van der Bellen betonte in seiner Rede, dass er Nehammers Auffassung zu der Demonstration, die „ausgerechnet am 9. November“ stattfinden soll, „vollinhaltlich teilt“. Die Initiativen „Fairdenken“ und „Menschheitsfamilie“, die zu der Demo aufgerufen hatten, kündigten daraufhin am Samstag an, diese auf Ende November zu verschieben. „Wegen zu erwartender Ausschreitungen“ wird die Veranstaltung verschoben, teilten sie auf diversen Kanälen mit.

„Neutralität mit allen Mittel verteidigen“

Das Staatsoberhaupt, das auch Oberbefehlshaber ist, hob in seiner Rede am Heldenplatz außerdem hervor, dass ein leistungsfähiges Bundesheer ein unverzichtbarer Teil der notwendigen staatlichen Resilienz ist. Deshalb ist auch ein entsprechendes Budget für das Heer notwendig, und er ist zuversichtlich, dass das Parlament ein solches auch weiterhin gewährt, meinte Van der Bellen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hob die „große Bedeutung“ der Neutralität gerade in Krisenzeiten wie diesen hervor. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte, man hat in den vergangenen Jahren manchmal vergessen, dass es auch darum geht, die Neutralität mit allen Mitteln auch verteidigen zu können. „Dank Ihrer budgetären Mittel“ geht es nun wieder vorwärts mit dem Heer, so hat man moderne Ausstattung angeschafft – „nicht zum Selbstzweck“, erklärte die Ministerin, sondern um die Bevölkerung beschützen und verteidigen zu können sowie um zu helfen.

„Lion“ und „Skyranger“ feiern mit

Das Bundesheer präsentiert sich auch heuer wieder mit einer Informations- und Leistungsschau. Zu sehen sind unter anderem der Hubschrauber „Lion“ und das Flugabwehrsystem „Skyranger“. Begonnen wurden die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag mit den traditionellen Kranzniederlegungen im Weiheraum im Äußeren Burgtor durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung.(APA/26.10.2024)