Nächtliche Suchaktion in Velden: Vermisste Frau nach Stunden gefunden

Mit Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften wurde am Dienstag in Velden nach einer vermissten Frau gesucht.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 13:57 / ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten

Am Dienstag heulten in Velden ab dem späten Nachmittag die Sirenen. Der Grund: Eine 79-jährige Frau war aus einem Pflegeheim verschwunden und eine Suchaktion wurde eingeleitet. Nach langer Suche bis in die frühen Morgenstunden konnte die Vermisste schließlich gefunden werden. Bei der Suche stand auch die Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten im Einsatz.

Suchaktion lief bis 4 Uhr in der Früh

„Durch die stundenlange, bis 4 Uhr in der Früh, hervorragende Suche der Mantrailgruppe unter der Leitung von Alexandra Grunow von unserer Staffel, konnte das Suchgebiet ziemlich genau eingegrenzt werden“, gab Franz Blatnik von der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten auf Facebook bekannt. Die erfolgreiche Eingrenzung führte schließlich dazu, dass die Vermisste von einer Suchgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Velden am Wörthersee und Lind ob Velden gefunden wurde. „Sie wurde nach ärztlicher Versorgung durch das Notarztteam des RK I in das Krankenhaus Villach geflogen“, informierte Blatnik.

©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten | Auch Personenspürhund „Willi“ stand bei der Suche nach der Vermissten in Velden im Einsatz. ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten | Mit Feuerwehrautos und Hubschrauber wurde … ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten | … nach der vermissten Frau in Velden gesucht. ©Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten | Die Leiterin der Mantrailgruppe, Alexandra Grunow, mit Personenspürhund Willi.

Zahlreiche Einsatzkräfte an Suche beteiligt

Im Einsatz standen Polizeistreifen der Polizeiinspektion Velden am Wörthersee und aus dem Bezirk Villach Land, der Polizeihubschrauber Flir, Mitglieder der Feuerwehren aus der Umgebung Velden und neun Hundeführerinnen und Hundeführer mit fünf Personenspürhunden und vier Stöberhunden der Rettungshundestaffel des Samariterbundes Kärnten.