Voitsberg hat eine neue Bezirkshauptfrau 

Zusätzlich zu den offiziellen Bestellungsdekreten gaben Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stv. Anton Lang den beiden neuen Führungskräften kürzlich in der Grazer Burg die besten Wünsche für ihre Tätigkeit mit: „Mit ihrer Erfahrung in der Verwaltung sind Elisabeth Kladiva und Michael Schachner bestens als Behördenleiterin und Behördenleiter geeignet, wie sich im mehrstufigen Bewerbungsverfahren gezeigt hat. Wir sind überzeugt, dass beide ihre Aufgaben bestens erfüllen werden und wünschen alles Gute und viel Erfolg“, unterstreichen Drexler und Lang.

Über Elisabeth Kladiva

Elisabeth Kladiva, die neue Bezirkshauptfrau von Voitsberg, folgt auf Hannes Peißl, der seit 2008 als Bezirkshauptmann amtierte. Kladiva, Jahrgang 1984, ist seit 2015 als Juristin beim Land Steiermark tätig. Zunächst war sie als Referentin im Umweltressort beim jeweils zuständigen Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung (Leichtfried, Lang) beschäftigt, seit 2018 leitete sie das Referat Wasser-, Abfall- und Umweltrecht in der Abteilung 13 – Umwelt und Raumordnung.

©Land Steiermark/Robert Binder LH Christopher Drexler (l.) und LH-Stv. Anton Lang (r.) überreichten der neuen Voitsberger Bezirkshaupfrau Elisabeth Kladiva ihr Bestellungsdekret.

Über Michael Schachner

Michael Schachner folgt als Leiter der Expositur Gröbming auf Nico Groger, der mit 1. April 2024 zum Bezirkshauptmann von Liezen bestellt wurde. Schachner, Jahrgang 1989, war seit 2016 als Jurist in den Bezirkshauptmannschaften Liezen und Leoben im Sozial- und Sicherheitsreferat tätig. Seit 2017 war er Referatsleiter-Stellvertreter des Sozialreferats an der Bezirkshauptmannschaft Liezen.

©Land Steiermark/Robert Binder LH Christopher Drexler (l.) und LH-Stv. Anton Lang (r.) überreichten Michael Schachner, dem neuen Leiter der politischen Expositur Gröbming, sein Bestellungsdekret.

Das Auswahlverfahren und der Entscheidungsprozess für die beiden Führungspositionen erfolgte auf Basis des am 15. August 2024 in Kraft getretenen Steiermärkischen Objektivierungsgesetz. In der Regierungssitzung am 12. September 2024 wurde die Bestellung der beiden neuen Behördenleitungen von der Landes­re­gie­rung beschlossen.