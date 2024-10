Schwer verletzt nach Sturz: Motorradfahrer (43) im Krankenhaus

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf war am 25. Oktober gegen 11.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der L11 von Dürnkrut in Richtung Waidendorf unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug zu Sturz. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Traumazentrum Wien, Standort Meidling, gebracht.