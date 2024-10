Gedenkfeier zum Nationalfeiertag: Frieden und Sicherheit sind höchstes Gut

Landeshauptmann Stellvertreterin Gaby Schaunig, stellvertretend für Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Gedenkfeier, hob in ihrer Rede hervor, dass „nur acht Prozent der Weltbevölkerung in vollständigen Demokratien, während 40 Prozent in Diktaturen leben. Weltweit gibt es aktuell in etwa 55 Konflikte mit staatlicher Beteiligung, manche davon nahe bei uns. All das macht begreiflich, wie zerbrechlich die Dinge sind, die wir gerne als selbstverständlich ansehen. Es zeigt auch deutlich, wie groß der Einsatz all jener war, an die wir heute – am Nationalfeiertag – gedenken. Ihr aktiver Beitrag hat unsere freie und demokratische Gesellschaft erst möglich gemacht.“

Bohunovsky: „Demokratie ist kein Naturgesetz“

Festrednerin Irmgard Bohunovsky unterstrich: „Eine Demokratie ist kein Naturgesetz, sie ist ein Konstrukt, von Menschen gemacht und deshalb sind wir auch für sie verantwortlich.“

Nationalfeiertag fällt in unruhige Zeit

Österreich zähle nach wie vor zu den sozial und ökonomisch am besten fundierten Staaten der Welt. Einen nicht unwesentlichen Teil dazu leiste der funktionierende Sozialstaat, der vor allem auch die innere Stabilität sichert. Der Nationalfeiertag fällt dennoch in eine unruhige Zeit, die geprägt ist von Kriegen und globalen Unsicherheiten. Dabei sei es umso wichtiger, der Vergangenheit die Beachtung zu schenken, die notwendig ist um sie zu verstehen und Zukunft gestalten zu können, heißt es weiter.

„Demokratie ist wertvoll, unser Beitrag dazu genauso“

Abschließend wird die Wichtigkeit de Erinnerungs- und Gedenkkultur hervorgehoben, denn diese sei ein ganz wesentlicher Teil des Auftrages, dass so etwas wie der Nationalsozialismus nie wieder passiert. Der zweite Teil dieses Auftrages sei das aktive Einstehen für die liberale Demokratie, für Freiheit und die Verantwortung, Stellung überall dort zu beziehen, wo diese Werte unterlaufen werden – im politischen Diskurs, wie auch in der Zivilgesellschaft. „Demokratie ist wertvoll, unser Beitrag dazu genauso“, heißt es abschließend.