Wahnsinn! Mega-Ansturm am Feiertag bei Billa am Praterstern

Heute ist Nationalfeiertag in Österreich, was bedeutet, dass viele Geschäfte und Einrichtungen geschlossen sind. Dennoch gibt es einige Ausnahmen: Unter ihnen ist der Billa am Praterstern, der auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet hat. Besonders an solchen Tagen ist der Supermarkt sehr beliebt, und auch heute zieht er zahlreiche Kunden an.

Großer Ansturm vorm Billa Praterstern

Seit Stunden strömen zahlreiche Menschen in den Billa am Bahnhof und warten darauf, ihre Einkäufe erledigen zu können. Bereits vor den Eingangstüren staut es sich, da der Ansturm so groß ist. Der Andrang scheint den ganzen Tag über ungebrochen zu bleiben. „Wenn jemand etwas einkaufen möchte, ist der Billa am Praterstern eine gute Wahl. Hier gibt es eine Blockabfertigung!“, schrieb eine Kundin vor vier Stunden belustigt auf Facebook. Vor wenigen Minuten kam dann das Update: Nach vier Stunden ist der Andrang immer noch unverändert.