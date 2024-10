Tragödie: Enkel (14) findet Altbauer tot auf

In Oberösterreich kam ein 70-jähriger Landwirt bei einem Traktorunfall ums Leben. Sein Enkel fand ihn.

In Oberösterreich kam ein 70-jähriger Landwirt bei einem Traktorunfall ums Leben. Sein Enkel fand ihn.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 17:22 / ©Montage: Canva Pro

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr mit seinem Traktor samt angehängtem Miststreuer am 26. Oktober gegen 11.30 Uhr auf einem stark abfälligen Feld, um dort einen Dünger auszustreuen. Aufgrund des starken Gefälles und des rutschigen Untergrundes dürfte das Gespann seitlich ins Rutschen gekommen sein. Daraufhin verlor der Landwirt die Kontrolle über das Fahrzeug. Das landwirtschaftliche Gespann überschlug sich daraufhin mehrmals, bis es schließlich am Ende des Hügels am dortigen Waldrand zum Stillstand kam.

Enkel versuchte Opa zu reanimieren

Da der Altbauer nicht wie zuvor zum Aufladen einer neuen Mistfuhr zum Hof zurückgekehrt war, machte sich der 14-jährige Enkel gegen 11.45 Uhr auf die Suche. Dieser konnte seinen Großvater auf dem Feld zwischen Traktor und Miststreuer leblos vorfinden. Ein Rettungsteam versuchte den 70-Jährigen noch zu reanimieren. Der eingetroffene Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 17:25 Uhr aktualisiert