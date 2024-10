Moped-Unfall: 15- und 11-Jährige bei Kollision mit Auto verletzt

Die beiden Jugendlichen wurden vom ÖRK in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.

Die beiden Jugendlichen wurden vom ÖRK in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 17:55 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Gegen 15 Uhr war eine 15-Jährige gemeinsam mit einer Mitfahrerin (11) in Eggersdorf bei Graz von Weiz kommend auf der B72 unterwegs. Als sie links in die Panoramastraße einbog, prallte sie gegen ein Auto, das auf der rechten Seite parkte. Die Mopedfahrerin und ihre Mitfahrerin wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Jugendlichen wurden vom ÖRK in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht.