Böse Überraschung: Steirer wurde im Krankenstand per E-Mail gekündigt

„Nicht die feine Art“, so kommentiert auch die Arbeiterkammer Steiermark den Vorfall. Als sich ein 46-jähriger Angestellter bei seinem Arbeitgeber krank meldete, soll er am Tag darauf per E-Mail die Kündigung bekommen haben. Daraufhin wandte er sich hilfesuchend an die Experten.

Kündigung im Krankenstand zulässig?

Doch ist eine Kündigung im Krankenstand überhaupt möglich? Ja, informiert die AK. „Eine Kündigung im Krankenstand ist ar­beits­recht­lich zulässig. Da braucht es keine Ungereimtheiten oder andere Gründe – sondern es müssen die gesetzlichen Kündigungsfristen eingehalten werden. Unter Umständen muss jedoch die Entgeltfortzahlung über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus geleistet werden“, so die Experten.

Kündigungsfrist nicht eingehalten

Die AK konnte dem Steirer aber dennoch weiterhelfen. „Da sein Chef die Kündigungsfrist nicht ordnungsgemäß eingehalten hatte“, heißt es. Der Steirer erhielt daraufhin eine Kündigungsentschädigung in Höhe von 2.500 Euro.