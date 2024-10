Massiver Wetterumschwung in Österreich: Kaltluft strömt in den Alpenraum

Aktuell erleben wir einen angenehm milden Herbst. Der Hochnebel verzieht sich meist im Laufe des Tages und macht der Sonne Platz. Auch erleben wir aktuell sehr milde Temperaturen. Doch das soll sich schon bald ändern. Die Geosphere Austria kündigt binnen einer Wochenfrist einen massiven Wetterumschwung an.

Start der Herbstferien am Montag

Am Montag starten in ganz Österreich die Herbstferien. Für die Kärntner wird ruhiges Hochdruckwetter erwartet, mehr dazu liest du hier: Herbstferien: So wird das Kärntner Wetter. Auch in der Steiermark bleibt das Wetter weiterhin mild.

Ab Allerheiligen

Wie die Meteorologen informieren, soll sich die Wetterlage ab Allerheiligen ändern. „Von Nordosten dürfte der Alpenraum von Kaltluft richtiggehend geflutet werden“, so die Geosphere Austria in ihrem Facebook-Posting.

Magst du kühle Temperaturen? Ja, das finde ich angenehm Nein, ich habe es lieber warm Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Temperaturrückgang am Berg von 15 Grad:

Erwartet wird ein Temperaturrückgang am Berg von 15 Grad. Auf 1.500 Höhenmetern soll es von plus zehn Grad auf zumindest minus fünf Grad abkühlen. „Die Details, besonders in Bezug auf den Niederschlag, sind zwar noch nicht in Stein gegossen. Aber die Abkühlung hat sich in den letzten Modellläufen und auch über die Wettermodelle hinweg in den letzten Tagen immer deutlicher herausgebildet“, so die Geosphere Austria abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2024 um 18:12 Uhr aktualisiert