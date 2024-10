Von „Casual Chic“ zu „Haute Couture“: Nacht der Mode

Mode ist Ausdruck von Individualität und Kreativität und spiegelt Trends wider. 22 Kärntner Modemacher präsentierten bei der Nacht der Mode ihre exklusiven Unikate von „Casual Chic“ bis hin zur „Haute Couture“. In den letzten Monaten wurde in den Ateliers an über 100 Kreationen gearbeitet, um vor ausverkauftem Haus im Casineum Velden besondere Highlights der Kleidermacher, Stricker, Sticker, Säckler und Kürschner zu zeigen. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Show und den gezeigten Stücken, die von einer lebendigen Modeszene in Kärnten zeugen.

Vergleichsmodelle aus Kärntner Stoffen

Ein besonderes Highlight waren die von den Kärntner Modemachern hergestellten Vergleichsmodelle. Die Firma SEIDRA Textilwerke aus Feistritz an der Gail stellte dafür vier verschiedene, hochwertige Qualitätsstoffe zur Verfügung. Daraus setzten die Modedesigner ihre Ideen in die Tat um. Die Überraschung beim Publikum war groß. Denn trotz gleicher Ausgangsmaterialen entstanden kreative Einzelstücke.

Jedes Modestück ein Unikat

Die Kärntner Modemacher haben es sich zur Aufgabe gemacht, Mode nach Maß und mit viel Liebe zum Detail zu fertigen. „Jedes Kleidungsstück erzählt seine eigene Geschichte – von der ersten Idee, über die Auswahl hochwertiger Materialien bis hin zur Fertigung. Wir setzen bewusst auf Qualität und Langlebigkeit, im Gegensatz zur kurzlebigen Fast Fashion“, so Birgit Moser-Karner, Landesinnungsmeisterin für Mode und Bekleidungstechnik.

Mode auch in Kärnten ein kreatives Zentrum

Das Publikum hatte die Gelegenheit, die verschiedenen Facetten der Mode zu entdecken, von eleganter Damenmode bis hin zu maßgefertigten Unikaten aus edlen Materialien wie Merino, Kaschmir oder Leder. „Die Veranstaltung beweist, dass Mode nicht nur in den großen Metropolen wie Paris oder Mailand entsteht, sondern auch Kärnten ein kreatives Zentrum ist. Jeder Designer bringt dabei seine eigene Handschrift in die Modestücke ein“, zeigte sich Moser-Karner von der gebotenen Qualität beeindruckt.