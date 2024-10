Sportfans aufgepasst: Stadion erhält modernes Update

Der Baustart fand bereits im Juni dieses Jahres statt, wobei die Absiedelung sowie der Abbruch der Haupt- und Friedhofstribüne durchgeführt wurden. Mit dem Spatenstich am 16. Oktober begann nun die umfassende Neugestaltung. Der Sport-Club Platz wird umfassend modernisiert: Die Haupttribüne und die Friedhofstribüne werden neu errichtet, während die Südtribüne saniert wird. Die bauliche Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant, und die vollständige Inbetriebnahme soll im zweiten Quartal 2026 erfolgen.

Platz für nationale und internationale Spiele

Das neue Stadion wird Platz für etwa 5.500 Zuschauer bei nationalen und rund 4.500 bei internationalen Spielen bieten. Das Projekt ist ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Stadt Wien, die nachhaltige und multifunktionale Sportinfrastruktur zu fördern. Damit erhält der Wiener Sport-Club eine dauerhafte Heimat, die sowohl für nationale als auch internationale Spiele genutzt werden kann.

In Zukunft mehr Sportprogramm

Der Umbau zielt nicht nur auf die Erneuerung des Stadions, sondern auch auf eine vielseitige Nutzung. Durch den Bau nach dem „UEFA Kategorie 2“-Standard können im Stadion zukünftig auch Spiele der ÖFB-Frauen-Nationalmannschaft, sämtlicher Nachwuchsnationalteams sowie Rugby- und American Football-Matches ausgerichtet werden. Dank der damit verbundenen Vergrößerung des Spielfeldes öffnet sich das Stadion des Wiener Sport-Clubs für neue sportliche Welten. „Ich freue mich sehr, dass nach Jahren der Planung nun das neue Sport-Club-Stadion gebaut wird“, äußerte sich Bezirksvorsteher Peter Jagsch.

Besseres Erlebnis für die Besucher

Das moderne Kopfgebäude, das die neuen Tribünenteile miteinander verbindet, bietet nicht nur Platz für Fans, sondern fungiert auch als multifunktionales Herzstück des Stadions mit zeitgemäßen Seminar- und Büroräumen. Zudem wird die traditionsreiche „Blaue Tribüne“ in neuem Glanz erstrahlen. Die Sanierung sorgt nicht nur dafür, dass der Kiosk und die Sanitäranlagen auf den neuesten Stand gebracht werden, sondern verbessert auch das Stadionerlebnis für alle Besucher erheblich. „Mit diesem Projekt erweitern wir nicht nur die sportliche Infrastruktur – es ist ein Zeichen unseres klaren Bekenntnisses zum Sport und zur Nachhaltigkeit in Wien“, stellte Sport Wien-Abteilungsleiter Anatol Richter klar.

Eröffnung zum 120. Jubiläum

Das lange Warten hat sich gelohnt, denn das Stadion wird pünktlich zum 120. Jubiläum in neuem Glanz erstrahlen. In der Alszeile wird seit 1904 ununterbrochen Fußball gespielt. Und diese Spielzeit ist länger als an jedem anderen Sportplatz in Europa. Die neue Spielstätte wird dem Traditionsverein eine stabile und zukunftsfähige Heimat bieten. Die Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, rechtzeitig vor dem Bau der U-Bahnlinie U5, die das Stadion an das Wiener U-Bahnnetz anschließen wird.

Vorfreude beim Wiener Sport-Club ist groß

Auch beim Wiener Sport-Club ist die Vorfreude auf das neue Stadion groß. „Es war schon auch ein weinendes Auge dabei, die Phasen des Abbruchs mitzuerleben, aber auch große Erleichterung nach langer investierter Zeit und Arbeit zu sehen, wie ein Teil unserer Vereinszukunft neue Form annimmt“, so Fußball-Sektionsleiter David Krapf-Günther. Für die Übergangsphase hätten sie sich im Trainingszentrum gut eingefunden. Dabei durften sie schon einige torreiche Spiele erleben. Dennoch wartet das Team sehnsüchtig auf die Rückkehr ins Stadion.