Schwerer Unfall bei Autobahnzubringer fordert mehrere Verletzte

Veröffentlicht am 26. Oktober 2024, 18:43 / ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

Am heutigen Nationalfeiertag musste die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zu einem Unfall beim Autobahnzubringer in Kapfenberg ausrücken. Aus derzeit unbekannter Ursache kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Kreuzungsbereich. Dabei kam ein Fahrzeug mittig in der Kreuzung zum Stillstand und der zweite PKW wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Unfall forderte mehrere Verletzte

„Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Insassen mehr in den Fahrzeugen, eine Person wurde von den anwesenden Ersthelfern bereits betreut und versorgt. Die weiteren Maßnahmen wurden von Feuerwehrkräften, und im Anschluss durch das Rote Kreuz inklusive Notarzt fortgesetzt“, berichten die Einsatzkräfte. Zwei verletzte Personen wurden schließlich vom Roten Kreuz ins LKH Bruck/Mur zur weiteren Behandlung transportiert. Eine Person musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Während der Maßnahmen wurde seitens der Feuerwehr die Straße abgesichert, ausgeflossene Betriebsmittel gebunden und ein Sichtschutz aufgebaut. Die Autos wurden im Anschluss durch ein privates Abschleppunternehmen abtransportiert. Im Einsatz stand die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit zwei Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit mehreren Rettungswagen und Einsatzkräften, Notarzthubschrauber C16, Polizei, Abschleppunternehmen und Straßenerhaltungsdienst.