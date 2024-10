Schock-Anrufe: Falsche Polizisten bedrohen Familien mit Gefängnis

In Österreich macht eine Betrugsmasche die Runde. Falsche Polizisten fordern eine Kaution, sonst müssen Angehörige ins Gefängnis.

Nachdem vor einigen Tagen in Oberösterreich die Betrugsmasche der falschen Polizisten für Schlagzeilen sorgt, warnt nun auch die Polizeidirektion Salzburg vor dieser aktuellen Betrugsmasche. Denn auch im Bereich Salzburg Stadt gab es vermehrt Anrufe von vermeintlichen Betrügern. Dabei handelt es sich um einen Kautionsbetrug, eine spezielle Form des Polizistentricks. Die Anruferin gibt sich als Polizistin aus und behauptet, ein naher Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht, weshalb eine Kautionszahlung erforderlich sei. Um zu verhindern, dass der Angehörige ins Gefängnis muss, wird das Opfer aufgefordert, die Kaution zu bezahlen. Diese wird dann entweder vom Anrufer selbst oder von einem Komplizen in Zivilkleidung abgeholt.

Oper von Betrug

In der Regel sind ältere Menschen die Hauptzielgruppe für solche Anrufe. Es ist wichtig zu wissen, dass die echte Polizei niemals telefonisch Geld anfordert oder Informationen über dein persönliches Vermögen erfragt. Solltest du den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs zu werden, kontaktiere umgehend die Polizei. An welchen Merkmalen du die Betrüger erkennen kannst, erfährst du in der folgenden Infobox.