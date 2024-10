Feiertag: Ansturm auf Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof

Am heutigen Nationalfeiertag herrscht beim Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof reges Treiben. Viele Menschen versuchen ihre Einkäufe zu erledigen.

Am heutigen Nationalfeiertag herrscht beim Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof reges Treiben. Viele Menschen versuchen ihre Einkäufe zu erledigen.

Viele Geschäfte und Einrichtungen haben heute geschlossen. Dennoch gibt es einige Ausnahmen. So wie auch der Billa am Klagenfurter Hauptbahnhof, als eine Filiale mit Sonderöffnungszeiten. Die Schlange an der Kasse ist lang am heutigen Nationalfeiertag. Die Menschen schieben sich durch die Gänge und versuchen ihre Einkäufe zu erledigen.

Das sagen einige Leser zum Einkaufen am Feiertag:

„Lasst doch mal die Angestellten frei haben. Man plant vor, geht am Freitag einkaufen und basta. Wird schon keiner verhungern“, meldet sich eine Leserin zu Wort, wenn es um das Einkaufen am heutigen Nationalfeiertag geht. „Ist nicht notwendig“, so eine weitere Leserin via Facebook. Ein Leser betont, dass „alles zu sein sollte“ und dass wir „einen Tag ja wohl alle schaffen sollten“. Auch schreibt eine Leserin, dass man den Feiertag genießen solle. „Früher hat es das auch nicht gegeben, wir haben auch überlebt“, meldet sich eine weitere Leserin zu Wort. Heute