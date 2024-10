Cheers! Hier gibt es den besten Wein in Österreich

Weinangebot (max. 50 Punkte)

Service (max. 20 Punkte)

Essen (max. 20 Punkte)

Ambiente (max. 10 Punkte)

Die höchstmögliche Bewertung beträgt damit 100 Punkte. Die Weinbars sind in vier Kategorien unterteilt: Klassische Weinbar, Weinbar in einer Vinothek, Weinbar in einem Restaurant und Weinbistro.