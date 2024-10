Fahrplan in den Herbstferien: Das ändert sich bei den Grazer Linien

Kommende Woche, am 28. Oktober, beginnen die Herbstferien in Österreich. In dieser Zeit passen die Grazer Linien ihren Fahrplan an. „In den Herbstferien vom 28. bis 31. Oktober fahren die Graz Linien wieder nach dem angepassten Ferienfahrplan“, teilt das Unternehmen mit. Ab 1. November gilt außerdem ein neuer Normalfahrplan. Alle Details findest du hier: Ferienfahrplan Graz Linien.