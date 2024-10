Junge Lenkerin (17) erlitt bei PKW-Kollision schwere Verletzungen

In Kapfenberg kam es heute zu einem schweren Unfall, 5 Minuten berichtete bereits: Schwerer Unfall bei Autobahnzubringer fordert mehrere Verletzte. Mittlerweile gab die Polizei nähere Details zu dem Vorfall bekannt. So soll ein 20-jähriger Lenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gegen 15 Uhr mit einer 17-jährigen Beifahrerin auf der B20 in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs gewesen sein. Laut derzeitigem Erkenntnisstand dürfte eine 17-jährige PKW-Lenkerin, welche zunächst bei einem Kreuzungsbereich der B20 aufgrund eines Stopp-Schildes angehalten haben dürfte, in die B20 eingebogen sein. Der 20-Jährige nahm laut eigenen Angaben den PKW der 17-Jährigen, ebenso aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zwar wahr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zu einer Kollision kam.

17-Jährige schwer verletzt

Bei dem Unfall dürfte sich die 17-jährige PKW-Lenkerin schwer und die beiden anderen Beteiligten leicht verletzt haben. Die 17-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht. Die B20 wurde kurzfristig gesperrt.